(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Martedì sera ha debuttato eliminando dal tabellone un pacco da 20mila euro: è Filippo Ferraioli, avvocato esportivo diper laad. Ferraioli ha preso il posto di Marco, della provincia di Arezzo, in gara lunedì. Si è presentato al programma di RaiUno condotto da Amadeus come avvocato esportivo dicendo che “lo sport è la grande passione che ho la fortuna di poter tradurre anche in lavoro”.

La fortuna ha baciato l'Emilia Romagna, che è stata protagonista di una vincita pazzesca, di quelle che non si vedono da tempo all'interno di Affari Tuoi . Nella puntata del 26 marzo il signore ... (tvpertutti)

Amadeus in lacrime ad Affari tuoi , cosa è successo. Parliamo della puntata del 26 marzo 2024, quella di Andrea, proveniente dalla provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna e di sua moglie Simona. ... (caffeinamagazine)

Affari Tuoi, nuovo concorrente dalla Toscana: l’avvocato-giornalista di Prato - Prato, 27 marzo 2024 – Martedì sera ha debuttato eliminando dal tabellone un pacco da 20mila euro: è Filippo Ferraioli, avvocato e giornalista sportivo di Prato, nuovo concorrente per la Toscana ad ...lanazione

Affari Tuoi, Amadeus in lacrime: "Mi servono i fazzoletti, mi fate piangere" - La puntata del 26 marzo 2024 di Affari Tuoi ha visto in gara Andrea, un concorrente proveniente dalla provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna. L’uomo, accompagnato dalla moglie Simona, ha regalato ...notizie

Affari Tuoi. Pacco da 75mila euro per Andrea, ex bagnino di Cervia, e la moglie Simona - Pacco 8 o pacco 10 I concorrenti non ri-cambiano il pacco e vincono 75mila euro. Si è conclusa con abbracci e festeggiamenti la puntata di "Affari Tuoi" ...ravennanotizie