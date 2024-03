Adottata la prima variante al Pgt della Giunta Vadori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Qualche modifica agli indici di edificabilità in zone specifiche, ritocchi tecnici, e un paio di scelte "pratiche e mirate, a seguito di richieste e confronto con la cittadinanza": revisione dei criteri per l’occupazione di suolo pubblico degli esercizi commerciali e "invasione gratuita" dei marciapiede per chi realizzi cappotti isolanti nelle proprie abitazioni,lanumero uno del piano di governo del territorio di Bussero. Lo strumento urbanistico fu approvato nell’ultimo periodo dell’Amministrazione Rusnati, nel 2021, "quella che abbiamo apportato - spiega il sindaco Massimo- è una variazione di piccolo calibro, su questioni tecniche che non modificano la filosofia generale. Soprattutto in un paio di casi, aggiustamenti che danno risposta a istanze di cittadini e commercianti". I cappotti d’isolamento ...