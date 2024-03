Adelaide United-Western United venerdì 29 marzo 2024 ore 09 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Amore in campo: Josh Cavallo, dal coming out alla proposta - Visualizzazioni: 108 Amore e tiri in porta: il calciatore australiano sul campo dell’Adelaide United ha chiesto la mano al compagno. Fu tra i primi a fare coming out nel 2021. Nel mondo dello sport e ...calciostyle

Josh Cavallo, la proposta di matrimonio al compagno nel campo dell'Adelaide United - Leggi su Sky TG24 l'articolo Josh Cavallo, la proposta di matrimonio al compagno nel campo dell'Adelaide United ...tg24.sky

“Si sposa” il famoso calciatore chiede la mano al suo compagno in uno stadio - La squadra di calcio dell'Adelaide United ha supportato Cavallo in questa importante tappa della sua vita, fornendogli grande supporto.bigodino