Addio Saman | sorella forte e coraggiosa | perché dobbiamo continuare a raccontare la sua storia

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Abbas, uccisa la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021, ha dovuto aspettare quasi tre anni per avere una degna sepoltura. Ora riposa a Novellara, una città che promette di mantenere viva la sua memoria e di restare accanto al fratello rimasto solo.

oggi a Novellara (e non solo) è il giorno del dolore e dell'estremo addio a Saman. Il giorno della celebrazione dei funerali, in cui le spoglie della 18enne pakistana uccisa nella notte tra il 30

Si è svolto oggi con il rito islamico e in forma riservata il funerale di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa la notte del 30 aprile 2021 dalla famiglia

In serata, verso le sette, c'è stata la fiaccolata, con il suo bel ritratto esposto, la tappa al monumento dei caduti, le bandiere a mezz'asta e il lutto cittadino proclamato per un giorno (ilgiornale)

In serata, verso le sette, c'è stata la fiaccolata, con il suo bel ritratto esposto, la tappa al monumento dei caduti, le bandiere a mezz'asta e il lutto cittadino proclamato per un giorno

I funerali di Saman. Il dolore del fratello: "Eri la più coraggiosa". L'imam: siamo con lei - NOVELLARA (Reggio Emilia) 'Sei sempre stata una sorella forte e coraggiosa. Mi mancherai ogni giorno, ogni notte, ogni momento'. Una frase scolpita in eterno sulla stele e la foto più iconica di Saman

