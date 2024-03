Addio all’artista Giuliano Vangi Suo l’altare del Duomo di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si è spento ieri a Pesaro lo scultoreautore dele dell’ambone della Cattedrale diche, al tempo dell’arcirvescovo monsignor Plotti, destarono non poche polemiche perchè opere moderne, innovative, di forte rottura con la storia. Maera così, un artista visionario, che faceva discutere. E’ morto nella sua casa a due passi dallo studio dove concepiva le sue opere che poi a Pietrasanta realizzava: scendeva e saliva le scalette, quando ha realizzato il Cristo per la cattedrale di Seul, come un gatto. Aveva vicino la moglie Graziella, la sua ombra e la sua musa, ed i due figli Marco e Dario. E’ morto un gigante. Vittorio Sgarbi ieri lo ha definito il Francis Bacon della scultura "l’ultimo grande. L’ho conosciuto beneperché ...