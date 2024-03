Addio al Superbonus | per quali casi vengono definitivamente cancellati sconto in fattura e cessione del credito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ancora una stretta. Ancora un passo in avanti verso la definitiva cancellazione di ciò che resta del. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha presentato in Consiglio dei ministri un decreto che di fatto introduce una nuova stretta ai bonus edilizi. In particolare viene prevista l’eliminazione delleine delladelper quei pochiin cui erano ancora previsti. Il decreto legge, di fatto, assesta un’ulteriore stretta sule sulladel, con l’obiettivo – dichiarato da Giorgetti – di sistemare i conti ed evitare nuove spese in futuro. Ma perviene eliminato loin ...