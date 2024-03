Acerbi scagionato | ma il tribunale del popolo lo voleva colpevole

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar – Tanto rumore per nulla, è il caso di dirlo. Il calciatore dell’Inter Francescoè stato assolto dalle accuse di comportamento antisportivo per i presunti insulti razzisti che avrebbe rifilato al difensore del Napoli Juan Jesus. Ma se la giustizia sportiva è tornata al buon senso, così non è per il circo mediatico che si è agitato intorno alla vicenda. La decisione del giudice sportivo Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea spiega l’assoluzione diaffermando che non si è raggiunto il “livello minimo di ragionevole certezza” circa il contenuto discriminatorio delle offese rivolte a Juan Jesus e come questa “risulta essere stato percepito dal solo calciatore ‘offeso’, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”. In altre parole, non c’è la minima prova. Ma ...