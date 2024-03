Acerbi | la prossima volta la Figc eviti comunicati senza senso Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024), lala. È quel che scrive Ivandirettore del Corriere dello Sport. Mi perdonerà, Francesco, se resto convinto che quella parola Juan Jesus non se la sia inventata. Capisco tuttavia che non potesse fare altro che cercare di evitare la squalifica con la quale avrebbe chiuso la carriera in modo indegno. Un’ultima considerazione: se dovessero ripetersi episodi del genere con protagonista un giocatore della Nazionale, sarebbe opportuno che la federazione non prendesse posizione, come invece ha fatto in questa occasione con un comunicato, prima dello svolgimento delle indagini da parte della procura della federazione stessa. Il ...