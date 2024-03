Acerbi e la necessità di tornare a concentrarsi solo sul campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Chiusa la questione Juan Jesus, perè il momento dia pensare a giocare. All’Inter serve che il giocatore ritrovi la concentrazione, mettendosi tutto alle spalle. PERIODO DIFFICILE – In pochi giorniè passato dall’essere un giocatore di cui si parlava poco ad essere il più chiacchierato di tutti. Titoli, articoli, opinioni, convocazioni, tutto all’improvviso ha iniziato a girare attorno al centrale dell’Inter. Per un motivo serio, e potenzialmente assai grave. Chiusa però la questione Juan Jesus con l’assoluzione, per l’ex Lazio è il momento dia pensare al. Ea quello.A GIOCARE – Dopo giorni di ipotesi e dubbi, e dopo aver saltato la nazionale,adesso sa di poter giocare. A cominciare da ...