Acerbi assolto dal giudice sportivo anche se ha offeso Juan Jesus

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildella Serie A haper insufficienza di prove il centrale dell’Inter Francescodalle accuse del giocatore del Napolidi avergli rivolto insulti razzisti.rischiava fino a 10 giornate di squalifica: non ne farà neppure una. Per ilGerardo Mastrandrea, “non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”. La scelta è motivata dal fatto che, sebbenenon abbia “disconosciuto” l’offesa che ha effettivamente rivolto a, il suo “contenuto discriminatorio risulta essere stato percepito dal solo calciatore. Senza dunque il ...

