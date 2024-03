Accordo per altri 1 087 esuberi a Stellantis | Fiom non firma

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nuovi 1.087tra i lavoratorinegli stabilimenti di Melfi, Pomigliano d'Arco, Termoli, Cento (Ferrara) e Verrone (Biella). Lo rende noto la, che non hato l'intesa, che rientra nell'quadro sottoscritto da azienda e sindacati. Con l'aggiornamento di oggi - aggiunge la- tra ieri e oggi sono state annunciate 3.597 uscite volontarie incentivate. "E' sempre più evidente - commenta Samuele Lodi, segretario nazionale-Cgil e responsabile settore Mobilità - il piano di dismissione industriale didall'Italia, mascherato dall'esigenza di far fronte alla transizione"

