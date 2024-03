Accessibili e dignitosi Moschee a Monfalcone | il Comune individua i siti ma la comunità protesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non si placano le polemiche sulla vicenda deiper il culto dei centri islamic nell'area deldi. Dopo le indicazioni del Consiglio di Stato, il sindaco di, Anna Maria Cisint, hato iprovvisori ma allenon è bastato. Per questo l'amministrazione comunale richiama laislamica al rispetto della legge e di quanto stabilito dal Consiglio di Stato. "Avviato il tavolo di confronto e sono stati ancheti i: ildiadempie a tutte le indicazioni del Consiglio di Stato - si legge in una nota deldi- L'Amministrazione comunale di ...