Accademia delle Belle arti | collaborazione con gli artigiani

(Di mercoledì 27 marzo 2024) SAMOLACO Gli studenti dell’di Sanremo in Valchiavenna per un progetto formativo con le impresegiane del territorio. Nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Michele Rossi, si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione ufficiale del progetto ditra l’didi Sanremo e l’impresa Ital Graniti Srl. L’iniziativa vede la partecipazione di un centinaio di studenti del percorso universitario di architettura d’interni della sede di Milano dell’ligure che si cimenteranno nella progettazione degli spazi del nuovo showroom dell’azienda di Samolaco. I giovani saranno suddivisi in gruppi di circa 3 persone ciascuno e dovranno ...