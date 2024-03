A scuola di ecologia a Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 – Giocando s’impara…a rispettare l’ambiente. Questa mattina alladell’infanzia “Brogi” si è tenuta la prima di una serie di gioco-lezioni che hanno come fine la divulgazione delle buone pratiche da adottare per tutelare l’ambiente. Maestra d’eccezione l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani, che coadiuvata da un operatore Sei, gestore della raccolta della nettezza urbana, hanno “raccontato” ai piccoli studenti come fare la raccolta differenziata. Adicon il comune die Sei, quindi, per promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l’apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti, per renderli ancora più consapevoli dell’importanza di un’economia di tipo circolare ed ...