A rischio crollo la Torre Garisenda | il sindaco di Bologna | “La salveremo con i tralicci usati a Pisa”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Per mettere in sicurezza ladisaranno impiegati iutilizzati per raddrizzare ladi Pisa che, opportunamente modificati, consentiranno di accorciare i tempi e i costi dell'intervento. Lo ha detto ilMatteo Lepore. La notizia della necessità di operare un restauro sulla "compagna" dellaAsinelli, è scattato lo scorso novembre e la notizia aveva fatto il giro del mondo.

