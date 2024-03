A Pioltello ha vinto la burocrazia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ancora sulla scuola chiusa per Ramadan, scusate se insisto. Qualche giorno fa ero incorso anch’io in un errore, ascrivendo la delibera del consiglio d’Istituto all’elevato valore della libertà e aggregandomi così a quelli che parimenti, benché di segno opposto, imbastivano attorno a questo giorno di vacanza una battaglia di civiltà, innalzandoal rango di Poitiers. Si è visto invece come perfino il presidente della Repubblica, rispondendo alla lettera della vicepreside, abbia derubricato il tutto a “episodio di modesto rilievo”. Se ne è avuta conferma dal fatto che alla fine questo benedetto giorno di chiusura si terrà comunque, con una delibera che non parla né di Ramadan né di tolleranza religiosa né di invasione dei saraceni né di chissà che, bensì soltanto di “esigenze didattiche”. Nella sostanza non è cambiato nulla, ma si è trovata una pezza a colore che ...