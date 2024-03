(Di mercoledì 27 marzo 2024)in crescita per il turismo: per il periodo che va dal 30 marzo al 2 aprile sono previste oltre 7dinelle strutture ricettive ufficiali del nostro Paese, con undel +1,2% rispetto allo scorso anno. E a trainare sono soprattutto lestraniere, in crescita del + 3,2% sul 2023. Emerge da un'indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.308 imprese italiane della ricettività. Previsioni nel complesso positive, dunque, anche se il confronto con lo scorso anno risulta difficile per via della diversa collocazione del calendario di questabassa 2024. La quota delleitaliane per il periodo delle festività è stimata al 51% del movimento totale, il 49% per le ...

Pasqua in viaggio per 10 milioni e mezzo di italiani. Il 92% resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera. Emerge dall'indagine di Federalberghi... (leggo)

La Pasqua di quest’anno sarà “fuori porta”, ma non troppo. Gli Italia ni , infatti, almeno per la maggior parte, vivranno questa mini vacanza tra mare e città d’arte, ma senza allontanarsi troppo ... (iodonna)

Restauro dei Piloni, via libera per la fine dell’intervento - Dopo Pasqua è previsto un ulteriore sopralluogo da parte della Soprintendenza per la definizione delle finiture sugli elementi di mattoncini emersi durante gli scavi. Il termine dei lavori è fissato ...ilmessaggero

Trenord: dal weekend di Pasqua tornano le “gite in treno”; più corse per i laghi e per le spiagge liguri - Itinerari treno+esperienza verso le mete del turismo in Lombardia, più corse verso i laghi nei weekend, collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente: questo il programma di Trenord ...ticinonotizie

A Pasqua 7 milioni di presenze, in forte aumento gli stranieri - Pasqua in crescita per il turismo: per il periodo che va dal 30 marzo al 2 aprile sono previste oltre 7 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali del nostro Paese, con un aumento del +1, ...ansa