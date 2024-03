A ognuno il suo clima | quello sereno è per nullafacenti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) San Nicola, non vorrei offenderti, io a Bari vengo sempre molto volentieri, è l’unica città non provinciale, non sonnacchiosa di Puglia, mi entusiasma, mi dà energia, mi attraggono le vetrine del Murattiano, mi esaltano le vedute del Lungomare, dalla Muraglia fino al Palazzo della Provincia e oltre, e mi piacerebbe anche viverci (nel quartiere Umbertino, dietro il Petruzzelli)… Ma davvero ha ilmigliore d’Italia? Lo dice la classifica del Sole 24 Ore che al secondo posto mette Imperia, e posso capire, e al terzo posto Barletta-Andria-Trani, tanto per fare confusione essendo il nome di una provincia, non di una città. Sono andato a vedere i parametri e ho capito che Bari è stata premiata perché ci piove poco anzi pochissimo. Dunque ilgradito al giornale degli imprenditori è unper, per ...