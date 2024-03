A Novellara si è tenuto il funerale di Saman Abbas | 3 anni dopo il suo femminicidio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella giornata di ieri il cimitero di(Reggio Emilia) ha accolto il feretro di, scortato dai carabinieri, dove è stato poi celebrato unprivato con rito islamico a 3daldella 18enne pakistana, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 dai suoi parenti. Ilè stato celebrato in forma privata anche per tutelare il fratello più giovane di, Ali Haider, testimone nel processo contro i propri parenti. La salma della giovane è stata sepolta poco lontano dalla tomba del cantante dei Nomadi Augusto Daolio. Su una stele posata accanto alla tomba si leggono le parole pronunciate da Ali Haider per la sorella: “Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa. Mi ...

L'ultimo fiore per Saman Abbas. L'imam: “Tradita e uccisa da chi doveva difenderla” - Novellara – Fiori bianchi, per l’innocenza e persino il candore con cui è andata incontro alla morte. E la preghiera dell’Islam, recitata dall’imam importante, arrivato apposta da Bologna. Poi hanno d ...informazione