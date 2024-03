A Isernia una donna di 53 anni è morta in ospedale dopo un’operazione alla colecisti | si indaga per omicidio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Aunaè deceduta in seguito a un'operazione. I famigliari hanno denunciato l'e la salma è stata sequestrata

Turno infrasettimanale fondamentale, Braderm in trasferta a Isernia - Giusto il tempo di digerire la sconfitta di Grottaferrata che si torna subito in campo, per un match che assomiglia ...abruzzolive

Meteo Isernia: oggi temporali e schiarite, Giovedì 28 pioggia, Venerdì 29 nubi sparse - Previsioni meteo per il 27/03/2024, Isernia. Giornata caratterizzata da temporali e schiarite, temperatura minima 8°C, massima 14°C ...ilmeteo

New Fortitudo Isernia – Roseto Basket: la presentazione del match - ROSETO DEGLI ABRUZZI - Giusto il tempo di digerire la sconfitta di Grottaferrata che si torna subito in campo, per un match che assomiglia a un dentro o ...abruzzonews.eu