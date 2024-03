A inizio ’800 la massima potenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto più forte mai registrato nella zona della Valdelsa risale aOttocento, quando ci fu più di una scossa di magnitudo superiore a 5. Nel dettaglio: magnitudo 5.2 nel 1812 con epicento vicino a San Quirico in Collina; 5.1 invece nel 1804 a ridosso di Colle Val d’Elsa. Gli altri precedenti sono tutti inferiori, con uno sciame sismico che nel 2014 aveva destato particolare preoccupazione nell’area tra la Val di Pesa, il Chianti e la Valdelsa. In particolare si registrarono sei scosse sopra magnitudo 3.0, la più forte 4.1. Tanto da spingere i Comuni più prossimi all’epicentro a chiudere le scuole. Il provvedimento fu preso non solo a Certaldo ma anche a Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Capraia e Limite ed Empoli con ordinanza dei rispettivi sindaci per far andare a casa gli ...