A fine mese torna l’ora legale | il parere del pediatra | “Manteniamola tutto l’anno per tutelare la salute di tutti”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) IlItalo Farnetanialla carica sulla sua battaglia per l'orapermanente. In vista del cambio dell'ora che avverrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, il medico si appella all'articolo 32 della Costituzione Italiana, che tutela il diritto alla. L'articolo .

Codice della strada, cosa cambia: stretta su telefonini, alcol e droga, novità autovelox. Stangata per chi non rispetta i limiti - Ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada. E ancora, stretta sui monopattini, mentre si allargano leggermente le maglie ...leggo

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2024: pioggia e neve, ma anche 30 gradi e sabbia del deserto - Le perturbazioni atlantiche continueranno a bersagliare il Nord Italia e parte del Centro. Al Sud asciutto e temperature fino a 30 gradi ...quotidiano

Meteo tendenza - Inizio aprile ancora a tratti incerto con pioggia e temporali. Ecco cosa ci dicono le proiezioni - Anche in condizioni di alta pressione, in piena estate, possono formarsi e soprenderci improvvisamente dei temporali, brevi, localizzati ma talora intensi: sono i cosiddetti 'temporali di calore' e ...3bmeteo