A che ora inizia Sinner-Machac oggi | ATP Miami 2024 | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) I due quarti di finale della parte bassa del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 disi disputeranno, mercoledì 27 marzo, e sarà di nuovo protagonista l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, che scenderà in campo per affrontare il ceco Tomas. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 20.00 Il match sarà il secondo dalle ore 18.00 italiane sullo Stadium dopo la sfida tra la transalpina Caroline Garcia, numero 23 del seeding, e la statunitense Danielle Collins: non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il boemo, che si affronteranno per la prima volta non prima delle ore 20.00 italiane. La diretta tv del match del torneo didi tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ...