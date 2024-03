A Barzanò in mostra i Corpi indagati di Vanni Saltarelli

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 - Aaprile è un mese interamente dedicato all’arte, con mostre, installazioni urbane, momenti per i bambini e molte altre iniziative organizzate dalla Commissione Cultura del Comune di. Il momento inaugurale, sabato 30 marzo alle 17.00, è dedicato a, che apre il ciclo delle tre mostre alla Canonica romanica di San Salvatore e torna a esporre adopo diversi anni, con una personale dal titolo “Il corpo indagato. Opere pittoriche recenti”. La personale sarà introdotta dal critico d’arte Luigi Consonni, profondo conoscitore dell’opera di. Nato a Fino Mornasco, l’artista vive e lavora a Saronno. Ha allestito almeno un centinaio di mostre in Italia, a cui si aggiungono prestigiosi inviti a livello ...

Yarn Bombing Barzanò: appuntamento a giugno con il festival: ... organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Barzanò in collaborazione con la Pro Loco, ...da venerdì a domenica l'intero centro del paese sarà stravolto e trasformato in una unica grande mostra ...