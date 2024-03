26 Marzo 2024 – Crolla il Key Bridge a Baltimora abbattuto da nave cargo in avaria

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Poteva tradursi in una tragedia ancora peggiore il crollo del Francis Scott Keydi, ‘’ da unanelle prime ore di martedì. Il bilancio di due feriti e sei dispersi, per quanto pesante, avrebbe potuto essere ben più grave se l’equipaggio dellanon avesse lanciato un ‘mayday’ pochi istanti prima della collisione, permettendo alle autorità di limitare il traffico sul ponte, una delle più importanti arterie cittadine, con i suoi 2,6 chilometri di lunghezza. Niente estradizione per Julian Assange, almeno per il momento: la giustizia britannica ha chiesto infatti agli Stati Uniti nuove garanzie sul trattamento riservato al fondatore di Wikileaks senza le quali non concedera’ l’estradizione. I giudici britannici hanno concesso tre settimane alle ...