1 milione di assunzioni di difficile reperimento nel primo trimestre 2024 ma c' è la soluzione | Back to Italy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) - La società FENIX SRL, operante nella consulenza aziendale, legale e fiscale è pronta a lanciare la piattaforma che rivoluzionerà il mercato attraendo i migliori talenti italiani in giro per il mondo Milano, 27 marzo.Una piattaforma utile all'incontro tra i bisogni delle aziende del territorio nazionale in cerca di figure professionali mancanti e gli italiani all'estero interessati ad una nuova e miglior vita nel Belpaese: questo è ora possibile conto. L'obiettivo è creare tutte le condizioni per un pratico avvio delle attività in Italia con un pacchetto a 360 gradi, integrandoli nel tessuto economico e sociale del paese, sviluppando aree del territorio nazionale che necessitano di ripopolamento ma soprattutto connettendoli con le imprese che cercano determinate figure professionali e faticano a ...