007 | Pierce Brosnan dà la sua benedizione ad Aaron Taylor-Johnson | “Ha le capacità e il talento”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’ex interprete di James Bondpensa chesarebbe assolutamente adatto per vestire i panni dell’iconico agente segreto con licenza di uccidere. Durante un’apparizione al “The Ray D’Arcy Show” di RTE Radio 1,ha infatti condiviso i suoi pensieri riguardo alla recente notizia secondo cui l’attore 33enne potrebbe essere il prossimo 007: “Penso che l’uomo abbia le, ile il carisma per interpretare Bond“, ha detto l’attore 70enne, che ha interpretato Bond in quattro film tra gli anni ’90 e i primi anni 2000: GoldenEye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere. Come riportato da Variety,ha anche ricordato di aver recitato al fianco di ...

