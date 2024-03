Zuppa di Porro 26 marzo 2024

(Di martedì 26 marzo 2024)di. Clap clap Onu,complimenti per cessate il fuoco. Solo Fiamma protesta sul Giornale. Ma controbilanciata da Allegri. Allarme Isis in Europa. Ancora sulle foto di Decaro. Meloni vs Salvini. Supermissili su Kiev. la follia europea contro Ita. Valentino non sfila. I superdividendi delle banche e ilsuperdeficit francese. #rassegnastampa26L'articolo proviene da Nicola

Zuppa di Porro La strage di Mosca, i morti salgono e anche i rischi. DeCaro non piace la sua piazza a quelli del Foglio. Parla la Cancellieri. La Santanchè indagata per Ins, cosa farà? La Braghieri ... (nicolaporro)

La Famiglia Legnanese con Nicola Porro fa il tutto esaurito al Teatro Tirinnanzi - Giovedì 21 marzo al teatro Tirinnanzi Nicola Porro ha coinvolto il pubblico affrontando svariati temi con la sua vivace oratoria ...legnanonews

Come fare a non piangere quando si tagliano le cipolle: i migliori metodi secondo gli esperti - Quando si affetta una cipolla cruda, si danneggia la sua struttura cellulare, che ha diversi compartimenti per separare sostanze in grado di reagire tra ...fanpage

Le Vibe(s) di Valerio Braschi. I suoi piatti fatti per stupire - L’enfant prodige che vinse MasterChef ad appena 19 anni è sbarcato a Milano "Da sei anni penso solo alla cucina, ma non escludo il ritorno in tv. Da giudice". Nato 26 anni fa a Santarcangelo di ...ilgiorno