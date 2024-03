Zaniolo | “Penso di meritare più spazio all’Aston Villa | De Rossi non è una sorpresa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Nicolòsi è raccontato, al Corriere dello Sport, in una lunga intervista: “dipiù. Emery è uno degli allenatori più bravi in circolazione e mi sta aiutando a migliorare. Non mi sorprendono i risultati di De– continua soffermandosi sulla Roma – sulla panchina della Roma. Era un allenatore già quando giocava. Conserverò per sempre il ricordo della Roma, ma a volte le belle storie finiscono. Con Pellegrini e Mancini non ci sono mai stati problemi. Si era solo interrotto il felling dei primi anni”. SportFace.