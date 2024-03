Zaniolo | «Ottimo feeling con Spalletti Lascio a casa la Play | un piccolo sacrificio per un grande obiettivo»

(Di martedì 26 marzo 2024)di ritorno dalla tournee in America con la Nazionale, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Dalle parole del giovane, ex Roma e Galatasaray, ora all’Aston Villa, traspare una certa maturità.: «Io alla Lazio? Una roba improponibile»sembra voler recuperare il tempo perduto, dopo averti mollato giovanissimo all’Inter. «Con lui il, il sistema di gioco mi piace, sto imparando tantissimo». La sua convocazione per l’Europeo è concreta, a patto di lasciare alaStation: «Allora in ritiro faremo quello che ci sarà consentito. L’importante è stare uniti: unpuò essere necessario in nome di un...

