Zaniolo non esclude il ritorno Gli scenari di mercato per un suo rientro in Serie A

L'attaccante azzurro, ex Roma, dovrebbe così fare ritorno ai turchi del Galatasaray LONDRA (INGHILTERRA) - Potrebbe concludersi a fine stagione l'esperienza di Nicolò Zaniolo con la maglia ... (ilgiornaleditalia)

Un rebus il futuro di Zaniolo , scivolato ai margini nell’Aston Villa: in bilico la convocazione agli Europei, tre club ci pensano. Sono giorni di profonde riflessioni per il Ct della Nazionale ... (serieanews)

Nicolò Zaniolo si è raccontato, al Corriere dello Sport, in una lunga intervista: “Penso di meritare più spazio all’Aston Villa . Emery è uno degli allenatori più bravi in circolazione e mi sta ... (sportface)

Zaniolo al Milan: l’annuncio a sorpresa dell’italiano - Le dichiarazioni di Zaniolo che non chiude ad un futuro al Milan. I rossoneri però non sarebbero gli unici sulle sue tracce ...milanlive

Zaniolo snobba un’italiana per il futuro: le sue parole - Niccolò Zaniolo si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito le parole del trequartista dell’Aston Villa e della sua volontà di tornare in Italia. ASTON VILLA E EMERY – «Ti ...momentidicalcio

CORR.SPORT, Fiorentina ipotesi plausibile per Zaniolo - Il Corriere dello Sport ha intervistato Nicolò Zaniolo che ha mostrato tutta la sua voglia di tornare a giocare in Serie A ("Dopo l'estate vedremo cosa succederà - ha ...firenzeviola