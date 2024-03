Young Sheldon 7 | la morte di George anticipata da una foto dal set?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) Come tutti sanno grazie a The Big Bang Theory, il padre dimorirà lasciando un grande vuoto nel protagonista Una nuovissima immagine deldella Stagione 7 dista facendo preoccupare i fan poiché prefigurerebbe ladi, il padre del protagonista, il cui destino è noto fin da The Big Bang Theory. Le cose stanno andando bene per i Cooper da quandoe Mary sono tornati a casa dalla Germania. Purtroppo, questa ritrovata pace per la famiglia non durerà a lungo, visto che ladiè stata confermata. In un post su Reddit, Lance Barber viene preso in giro da quella che è l'interprete della figlia sullo schermo, Raegan Revord, e la …