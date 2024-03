YOU 5 | riprese al via per la nuova stagione | il “ritorno alle origini” di Joe Goldberg FOTO

(Di martedì 26 marzo 2024) Ledi YOU 5 sono iniziate: la quintadella serie Netflix con protagonista il terrificante Joeha annunciato l’avvio della produzione con unasu Instagram, anticipando un “” di Joe, “back where it all started“, a New York City. Penn Badgley torna a interpretare il serial killer e psicopatico protagonista assieme a nuove aggiunte al cast: Anna Camp (Pitch Perfect), Griffin Matthews (The Flight Attendant) e Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix) La quartadella serie, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, è stata in gran parte ambientata in Europa e, alla fine, ha ...

Si sono ufficialmente concluse le riprese di Wish You Were Her, il debutto alla regia della star Julia Stiles . Tra i protagonisti del film troviamo Isabelle Fuhrman, Mena Massoud e Jimmie Fails. ... (movieplayer)

Tutto pronto per le riprese del terzo capitolo del franchise che vede protagonisti anche Daniel Radcliffe, Morgan Freeman e Mark Ruffalo Sono passati mesi dagli ultimi aggiornamenti su Now You See Me ... (movieplayer)

Bari, martedì 26 marzo all'AncheCinema torna la rassegna 'Women in Jazz' con il live di Badrya Razem in 'Close to you – Celebrating Burt Bacharach' - BARI - Martedì 26 marzo, alle 20:30 all’AncheCinema (Corso Italia 112 – Bari) torna la rassegna "Women in Jazz" con il live di Badrya Razem in "Close to you – Celebrating Burt Bacharach".giornaledipuglia

In Puglia da aprile le riprese del film Under The Stars - La regista statunitense Michelle Danner, autrice e insegnante di recitazione di fama - che ha lavorato con star internazionali del calibro di Penelope Cruz, Chris Rock, Henry Cavill e Gerard Butler - ...ansa

In Salento arriva una produzione hollywoodiana: ‘Under the stars’. Cast Usa top secret, ma ci sarà Chiara Iezzi - La regista amercana Michelle Danner (anche coach per attori come Penelope Cruz, Andy Garcia, Chris Rock e Salma Hayek) girerà fra Lecce, Otranto, Casalabate e ...bari.repubblica