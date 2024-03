Yellowstone | colpo di scena | Kevin Costner tornerà negli ultimi episodi della serie?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) Secondo alcune voci, l'attore protagonista starebbe insistendo con la produzione per un suo ritorno Alla finepotrebbe effettivamente fare ritorno nei panni di John Duttonconclusivi di, che chiuderà la sua corsa alla finequinta stagione su Paramount+ alla fine dell'anno.è una delledrammatiche più popolari del piccolo schermo, ma ultimamente la maggior parte del dramma si sta consumando lontano dalle macchine da presa. Ladi successo di Paramount Network è in pausa da più di un anno, mentre i fan attendono la seconda partestagione finale, le cui riprese non sono ancora iniziate. Questo perché sono sorti dei problemi tra lo showrunner …