WWE | Le sparate di Ronda Rousey non hanno sopreso la dirigenza | durante l’ultimo stint segnali di insofferenza

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 26 marzo 2024) Ultimamentesta sparando a zero contro la WWE e affermando di non voler mettere più piede a Stamford e ha usato dure parole nei confronti di Bruce Prichard, John Laurinaitis e Vince McMahon. Insomma,sembra avere dei malumori nei confronti della Compagnia ricollegabili al suo secondoin WWE e alla gestione che le è stata riservata. Queste uscite, difatti, non stanno per nulla sorprendendo la WWE. Nessuna sorpresa Ringside News ha provato a raccolgiere informazioni su come la WWE stia vivendo le varie “” provenienti danel corso degli ultimi giorni. Ebbene, secondo quanto evidenziato da un membro del team creativo, queste uscite nondestato alcuna sorpresa vista l’atmosfera che si è ...