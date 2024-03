WWE | Ancora una scorrettezza per Candice LeRae e Indi Hartwell sembra arrivata al limite

(Di martedì 26 marzo 2024) Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un radicale cambiamento per, dai pesanti insulti a Maxxine Duprì, all’accanimento su Katana Chance infortunata. L’ex campionessa di coppia NXT è disposta a tutto pur di tornare a vincere con costanza e l’ha dimostrato anche questa notte, ma il suo atteggiamento stride con la correttezza della compagna. “Se ti piace bene, sennò addio” Questa notteè stata impegnata in un 1vs1 contro Ivy Nile. Al suo lato presentementre Duprì ha accompagnato la Nile. Nel corso del matchha lanciato Nile fuori ring, sperando magari in un intervento di, per poi fingere un infortunio alla gamba dopo un contatto con la Duprì. Uno ...

Goldberg non ha ancora digerito il fatto di non aver avuto un vero e proprio match di ritiro in WWE, cosa che, a sua detta, Vince McMahon gli promise, salvo poi non mantenere l’impegno. Sembra ... (zonawrestling)

WWE: A RAW un Punk senza peli sulla lingua con una frecciatina diretta a Vince McMahon - CM Punk ha fatto ritorno sugli schermi confermando la sua presenza a WrestleMania e, dopo il segmento di RAW, ribadisce di farlo nelle vesti di commentatore. Per quanto il siparietto abbia fatto pensa ...zonawrestling

WWE RAW: cancellato il match tra Andrade e Ivar - WWE RAW probabilmente non avrà al suo interno il match anticipatamente annunciato tra Andrade e Ivar di questa notte.theshieldofwrestling

The Undertaker parla di Paul Heyman nella Hall of Fame - The Undertaker ha commentato l’ingresso di Paul Heyman nella WWE Hall of Fame: ecco le parole del Deadman! Qualche settimana fa la federazione ha annunciato diversi ingressi nella Hall of Fame: il ...theshieldofwrestling