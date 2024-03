Wta 1000 Miami 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Il, le, glie latv del torneo Wtadi, indal 19 al 30 marzo sul cemento della Florida. Come di consueto, dopo la California per il torneo di Indian Wells il circuito Wta si sposta a Est per completare il cosiddetto Sunshine Double in quel di. Al via tutte le big, da Iga Swiatek ad Aryna Sabalenka, passando per Elena Rybakina (che dovrebbe aver recuperato dal virus intestinale che l’ha costretta al forfait a Indian Wells) e Coco Gauff. Protagonista anche il tennis italiano, con Jasmine Paolini che guida la pattuglia composta da Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Sara Errani. MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE PRINCIPALE La diretta ...