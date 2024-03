Windows e Surface tornano a essere un tutt' uno Microsoft ha riunito i due gruppi dopo l' addio di Panos Panay

Microsoft merges its Windows and Surface teams under one leader - Microsoft is bringing together its Windows experiences and its Windows devices teams to form one division, and it has appointed company veteran Pavan Davuluri with the task of leading it.yahoo

GoPro HERO12 (389€) ed HERO11 Black (339€) in offerta: cosa cambia tra i due modelli - GoPro HERO 12 Black scende di prezzo e ora va a meno di 400 euro. Ecco le differenze rispetto alla generazione precedente e se conviene prendere la nuova o la vecchia.smarthome.hwupgrade

Pavan Davuluri Appointed as Microsoft Windows Boss - Pavan Davuluri Appointed as Microsoft Windows Boss - Pavan Davuluri , an alumnus of IIT Madras , has ascended to the helm of Microsofts Windows and ...siliconindia