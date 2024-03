“William e Harry di nuovo insieme” | la svolta dopo l’annuncio di Kate | finalmente è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 26 marzo 2024)diMiddleton circa il tumore, anche se era atteso, ha scatenato nuove turbolenze all’interno della Royal Family. Gli equilibri della Corona, a causa delle malattie di re Carlo e della principessa, stanno scricchiolando sempre di più, e forse per la Famiglia Reale è venuto il momento di fare il punto della situazione e rimediare, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra. Alcuni scatti direcenti e passati – Cityrumors.it – Fonte: ANSAMolti tabloid inglesi avevano giù supposto che la decisione di allontanare i duchi del Sussex non fosse stata proprio una buona mossa, e che durante il momento difficilee Meghan avrebbero potuto alleggerire le tensioni dei sudditi.e ...