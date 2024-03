William e Harry | cosa è successo dopo il messaggio per Kate | “È finita male”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024), la brutta notiziail cancro diMiddleton. In questi giorni non si parla che della famiglia reale britannica e dei casi di tumore del Principe Carlo e della cognata la principessa del Galles. Un annuncio, specie quello di, che ha lasciato l’opinione pubblica in lacrime,i rumors e le polemiche di queste ultime settimane. E in tanti si chiedono, giustamente, se in questo periodo di forte stress per la famiglia,sia stato supportato fisicamente ed emotivamente dal fratello. >> “La promessa segreta di”.Middleton e il tumore: il marito l’ha giurato ai genitori della principessa Sembra che tra i due un contatto ci sia stato ma non sia stato di persona: si tratterebbe, ...