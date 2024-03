William aveva già rivelato la malattia di Kate | ma nessuno se ne era accorto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 26 marzo 2024) Il principesta attraversando un momento doloroso insieme alla mogliee l’già in anticipo. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente dolorosi per la famiglia reale inglese, avvolta in un alone di tristezza e silenzio. Se l’annuncio delladi Re Carlo III, a pochi mesi dalla sua incoronazione, ha sconvolto il Regno Unito, le notizie intorno alla principessa del Galles hanno agitato il mondo intero. A poche settimane dal misterioso intervento all’addome effettuato presso la London Clinic,Middleton ha annunciato pubblicamente di avere il cancro. Il principee ladigià detto tutto (Foto ANSA) – Cityrumors.itL’assenza dell’amata principessa è stato ...