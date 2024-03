WhatsApp lavora a una nuova funzione | potrai modificare le foto con l’intelligenza artificiale

Non sempre si riescono o si vogliono ascoltare le note vocali di WhatsApp . Per non perdersi informazioni importanti ora l'app sta lavora ndo a un aggiornamento per trascriverle: la nuova funzione è ... (fanpage)

Le imprese italiane virtuose: quali sono le più sostenibili - Dal Sustainability Yearbook 2024, l’annuario pubblicato da S&P Global che premia - secondo le analisi condotte dai propri esperti - le aziende che sono state giudicate come le più sostenibili all’inte ...quotidiano

Grande Fratello, il regista si sfoga sui social: "Basta insultare chi lavora!" - Alessio Pollacci , il regista del Grande Fratello (anche se ci ha tenuto a precisare che in regia non è il solo), si è sfogato su X (ex Twitter ) al termine della finale che ha ...torresette.news

Uccide lo zio a coltellate in strada, poi va dai carabinieri e si costituisce: notte di sangue a Cesano Boscone - Via Don Luigi Sturzo, quartiere Tessera, il delitto al culmine di una lite familiare. La vittima, 41 anni, è morta in ospedale per le gravissime ferite. Fermato con l’accusa di omicidio il nipote di 2 ...ilgiorno