Week end di controlli e due arresti

(Di martedì 26 marzo 2024) Raffica didella polizia nel fine settimana cone denunce. L’attività di prevenzione ha consentito, tra l’altro, di arrestare due persone ricercate da tempo di cui una su mandato di cattura europeo, e denunciarne altre. Sabato gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato un marocchino di 30 anni ritenuto responsabile di rapina e porto abusivo di armi. L’uomo è stato fermato in via Cilento in quanto pregiudicato e destinatario di misura cautelare. A suo carico aveva un ordine di cattura per l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un proiettile calibro 635, che veniva sequestrato. E’ stato arrestato e portato alla Dogaia. Poco dopo il reparto prevenzione crimine di Firenze ha arrestato un romeno di 32 anni sul quale gravava un mandato di arresto ...