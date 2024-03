Volvo EX30 | guida estrema nel gelo artico

(Di martedì 26 marzo 2024) Siamo stati nel nord della Svezia a Lulea, capoluogo della provincia settentrionale di Norrbotten per scoprire i segreti di unaelettrica sicura e confortevole sulla neve

Abbiamo provato in anteprima l’auto più compatta e sostenibile mai realizzata dal gruppo svedese: ecco le prime impressioni (ilgiornale)

Abbiamo avuto la possibilità di metterci Alla guida di Volvo EX30 , auto che ci ha conquistati per il rapporto qualità/prezzo e una perfetta interpretazione dell'elettrificazione.... Leggi tutto (dmove)

Ha l'impronta di carbonio più bassa del brand, alluminio e acciaio riciclati e si potrà riutilizzare al 95%. Ottima accoglienza a livello globale, in Italia è fra le bestseller aspettando gli ... (sbircialanotizia)

De Meo prova a dare una scossa all'Europa - Sistemate le faccende domestiche (leggi Renault), Luca De Meo nella veste di presidente dell'Associazione europea dei costruttori adesso prova a caricarsi sulle spalle anche i destini continentali del ...gazzettadiparma

Bmw Neue Klasse X: il Suv elettrico prepara il futuro del brand - Il futuro dell’automobile secondo Bmw è anche quello di Neue Klasse X . Alla base del progetto c'è la nuova piattaforma Neue Klasse, ovvero quella sulla quale la casa tedesca costruirà di fatto una ...gazzettadiparma

Volvo: tempi di attesa per le sue EV molto lunghi ma i clienti sono felici - A quanto pare Volvo sta vivendo un periodo decisamente florido in questi ultimi mesi, il merito sembra essere dei suoi ultimi due veicoli elettrici che stanno c ...tecnoandroid