Volpecina | “Pensavo che il Napoli vivesse anni da protagonista”

(Di martedì 26 marzo 2024) Giuseppe, ex calciatore del, ha parlato a Radio CrC. Durante “Si gonfia la rete” si è soffermato sul match contro l’Atalanta, su Gasperini e sulle chance Champions delsu Gasperini “Gasperini era un ragazzo equilibrato, preciso e molto attento tatticamente da calciatore. Andavamo anche a scuola assieme, a Palermo, lui era sempre preciso a fare gli esami mentre io e qualcun altro eravamo sempre in ritardo! Le squadre di Gasperini sono difficili da affrontare perché lui le fa rendere sempre oltre il 100%. Credo sia difficile una convivenza tra Gasperini e De Laurentiis perchè l’allenatore non fa mai entrare nella discussione tecnica i dirigenti e credo che qualche problema con De Laurentiis possa averlo. Gasperini non è mai sazio, ha sempre fame e questo suo atteggiamento lo ...