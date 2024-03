Volley SuperLega 2023 2024 | i quarti di finale dei play-off su Rai Sport e VBTV

(Di martedì 26 marzo 2024) Sulla piattaforma streaming, e in chiaro su Rai(con Rai) torna lo spettacolo delcon laMaschile: conclusa la a regular season, è giunto il momento del-off con le partite deidi. In chiaro sulla Rai seguiranno il campionato la coppia formata da Maurizio Colantoni e … L'articolo proviene dain TV.

Volley, doppio spareggio a Piacenza e Civitanova: sfide senza appello che valgono la semifinale - Tutto in una notte. Le ultime due semifinaliste dei playoff di SuperLega si decidono in una di quelle serate destinate a restare nella storia e nella memoria degli appassionati. Piacenza-Milano e Civi ...oasport

Roberto Piazza: “Non abbiamo ancora fatto niente” - “Non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la gara vera – ha detto il coach di Allianz Milano, Roberto Piazza -. Quella da dentro o fuori. Noi ne abbiamo già giocata una domenica, loro non ancora ...sportal

La Consar ha chiuso al quarto posto il campionato “regolare”. In caso di vittoria sfida contro la capolista in semifinale - La Consar ha chiuso al quarto posto il campionato "regolare". In caso di vittoria sfida contro la capolista in semifinale ...ravennaedintorni