(Di martedì 26 marzo 2024) Due vittorie squillanti, di Progettoe AM Flora, due sconfitte di misura perAglianese e Delfino Pescia: è questo il bilancio del 7° turno di ritorno dei tornei diD. Nel girone B di D "gentil sesso", il migliorstagionale travolge 3-0 (11, 23, 15 i parziali) a domicilio Porcari e, approfittando delle concomitanti battute d’arresto di Prato e Cerretese, si porta al secondo posto della classifica a 50, a 5 lunghezze da San Miniato primo della classe. "Trascorreremo una buonissima Pasqua", esultano all’unisono i dirigenti Athos Querci e Luigi Speciale. Bel 3-1 (23-25, 25-21, 28-26, 25-16) perin casa con Empoli e settima posizione in graduatoria con 27 punti. Un bravo all’allenatrice Alessandra Pellegrini e a ...

Volley - Serie D. Bottegone e Buggiano. Squilli vincenti per due - Nel 7° turno di Serie D, Progetto Volley Bottegone e AM Flora Buggiano trionfano, mentre Volley Aglianese e Delfino Pescia subiscono sconfitte di misura. Bottegone si posiziona al secondo posto nel gi ...lanazione

Lube, non abbassare la guardia: domani servirà il colpo del ko. Partita la caccia al biglietto - CIVITANOVA Vietato abbassare la guardia o considerare Monza avversario finito. Dopo aver impattato la Serie dei quarti di finale dei playoff scudetto alla Cucine Lube manca ora il colpo del ko.corriereadriatico

Volley, Bassano in gran forma vince 3-0 - La brillante Serie di sei vittorie consecutive del Ks Rent si è interrotta sabato sera al PalaClarina. Il Bassano era annunciato come team in grande forma e affamato di punti salvezza, quello che non ...ladigetto