(Di martedì 26 marzo 2024) Fine settimana soffertissimo per le squadre pistoiesi diC. Il 7° turno di ritorno del girone B di C femminile ha visto il successo di misura, 3-2 (25-16, 20-25, 20-25, 25-16, 15-11), del BluQuarrata sulClub Le Signe e le pesanti sconfitte delAglianese a Empoli (3-0; 24, 18, 15) e del MontebiancoPieve a Nievole a Castelfiorentino (3-0; 21, 8, 12). Bluquarto in classifica con 34 punti, alle spalle di Castelfiorentino 43, Empoli 38 e Le Signe 35, Pieve a Nievole e Aglianese rispettivamente quart’ultima e terz’ultima a 15. Si rincorrono le voci (peraltro non confermate da ambienti societari) di un cambio-panchina ad, ove rischia ...

Volley - Serie C. Blu Volley all’ultimo respiro. Acque agitate ad Agliana - Fine settimana difficile per le squadre pistoiesi di Serie C femminile e maschile, con vittorie di misura e pesanti sconfitte. Possibili cambiamenti in panchina e posizioni di classifica in bilico.lanazione

Volley - Serie B2. La Fenice adesso è un rullo. Anche Calenzano si arrende - Il Pistoia Volley La Fenice vince contro l'Emmegel Calenzano con una prestazione solida e determinata, confermando la crescita sotto la guida del coach Bertini.lanazione

C femminile playout. Lunezia conquista tre punti d’oro: "Tutte bravissime» - Il Lunezia Volley vince 3-0 contro il Normac nel 4° turno dei play-out di Serie C femminile. Una vittoria cruciale per la squadra di Sarzana, che ottiene tre punti fondamentali. Coach Martinelli elogi ...msn