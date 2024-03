Volley | In Serie C maschile Massa Carrara “demolisce“ la Torretta Cei | Ho un gruppo che non molla mai

(Di martedì 26 marzo 2024)Livorno 0 PALLAVOLO: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.LIVORNO: Costa, Del Mastio, Galoppini, Gianassi, Liuzzo, Malacarne, Mattolini, Olmi, Pribaz, Riposati L., Riposati M., Romanacci, Tellini, Vassena. All. Fabbri. Arbitri: Menicucci e Gagli. Parziali: 25-15, 25-12, 26-24.– Vittoria di prestigio per i ragazzi di Luca Cei che nel campionato diC hanno messo sotto quella che era la seconda forza del girone, scesa adesso al terzo posto. Partenza sparata dei massesi che col sestetto base e Aliboni libero hanno dominato il primo set ed ancor più il secondo. Il ...

Due vittorie squillanti, di Progetto Volley Bottegone e AM Flora Buggiano, due sconfitte di misura per Volley Aglianese e Delfino Pescia: è questo il bilancio del 7° turno di ritorno dei tornei di ... (lanazione)

Volley - Serie C. Blu Volley all’ultimo respiro. Acque agitate ad Agliana - Fine settimana difficile per le squadre pistoiesi di Serie C femminile e maschile, con vittorie di misura e pesanti sconfitte. Possibili cambiamenti in panchina e posizioni di classifica in bilico.lanazione

Volley - Serie B2. La Fenice adesso è un rullo. Anche Calenzano si arrende - Il Pistoia Volley La Fenice vince contro l'Emmegel Calenzano con una prestazione solida e determinata, confermando la crescita sotto la guida del coach Bertini.lanazione

Lube, non abbassare la guardia: domani servirà il colpo del ko. Partita la caccia al biglietto - CIVITANOVA Vietato abbassare la guardia o considerare Monza avversario finito. Dopo aver impattato la Serie dei quarti di finale dei playoff scudetto alla Cucine Lube manca ora il colpo del ko.corriereadriatico