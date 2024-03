Volley giovanile | McDonald’s | prima vittoria Duffusione Sport | un weekend in chiaroscuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) InDivisione il Club Imola cade 3-1 (25-22, 17-25, 25-22, 25-16) in casa del San Lazzaro Vip dopo una gara sottotono (le ragazze sono chiamate al riscatto domani nella sfida per l’accesso alla finale provinciale under 16). In Seconda perde l’Oreficeria Bonatti 1-3 dal Fiorini (25-14, 21-25, 16-25, 14-25). Nel trofeo Margelli la formazione targata Pizza Acrobatica supera il Pontevecchio per 3-0. In under 13 l’Enoteca 1300 conclude il torneo al secondo posto dopo le ultime tre gare in cui ha battuto 3-0 Budrio e 3-2 Savena e ha perso 1-3 con Sesto Imolese. In under 12per la squadra3-0 sul Pontevecchio.